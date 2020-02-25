228連假首日 新北僅這幾家醫院正常營運 11:512020/02/25 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 228連假首日（8日）大部分醫院都休診。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 228連假將至，新北市衛生局表示，228連假首日（8日）大部分醫院都休診，但新北市包括台北醫院、輔大醫院及耕莘醫院等，上午仍正常開診或開放部分門診，其中瑞芳礦工醫院更提供全日門診服務；連假次日（29日）多數醫院則恢復平時週六門診時段，提醒民眾先以電話確認，或至健保署網路查詢，避免白跑一趟。 此外新北市衛生局提醒，如因突發急重症需就醫，新北市急救醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供民眾就醫參考。 (中時 ) #醫院 #連假 #新北市 #門診 #228 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅行業看衰Q2 直言不抱希望 01:552020/02/22 生活新聞 去浴堂洗澡 直擊228緝菸現場 04:092020/02/23 兩岸藝文 開學日、228 北巿將調整交通管制措施 09:372020/02/23 生活 228連假 到南瀛天文館玩闖關認識大熊星座 11:102020/02/23 旅遊 228連假新北賞花 必備交通懶人包 10:172020/02/24 旅遊 《百貨股》瞄準在家商機，統一超拚業績成長 12:332020/02/24 財經 《電子商務》228連假宅經濟續燒，生活市集娛樂性商品火熱 17:392020/02/24 財經 《熱門族群》超商雙雄推優惠活動，盼帶旺連假業績 17:392020/02/24 財經 台北喜來登國人優惠住房 228連假可抽獎 19:212020/02/24 旅遊 一張圖看懂228連假國道疏運措施 單一費率75折 20:082020/02/24 生活 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 南韓瘋搶口罩畫面曝光 網驚呆：台灣好太多了！ - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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