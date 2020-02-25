228連假將至，新北市衛生局表示，228連假首日（8日）大部分醫院都休診，但新北市包括台北醫院、輔大醫院及耕莘醫院等，上午仍正常開診或開放部分門診，其中瑞芳礦工醫院更提供全日門診服務；連假次日（29日）多數醫院則恢復平時週六門診時段，提醒民眾先以電話確認，或至健保署網路查詢，避免白跑一趟。

此外新北市衛生局提醒，如因突發急重症需就醫，新北市急救醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供民眾就醫參考。

(中時 )