看好鹹蛋黃商機，統一超(2912)7-ELEVEN即日起至3月24日於全台5700間門市推出「經典鹹蛋黃季」，預估今年鹹蛋黃整體品項數將較去年顯著成長1倍以上。

統一超7-ELEVEN表示，根據外部市調公司調查，2019年以「鹹蛋黃口味」為代表的甜鹹口味崛起，成為整個亞太區的食品流行趨勢，而7-ELEVEN去年推出的鹹蛋黃零食，最高一個月曾締造熱銷超過10萬包的紀錄，顯見鹹蛋黃魅力非凡，今年鹹蛋黃整體品項數也較去年顯著成長1倍以上。

統一超7-ELEVEN發揮商品開發實力，攜手國內外龍頭大廠：統一麵包、龍鳳、樂事、波的多、優雅食點心餅、盛香珍等，耗時一年獨家開發12款鹹蛋黃口味的鮮食及零食新品，更選用CAS鹹蛋黃運用在鮮食上，讓民眾吃得安心，即日起至3月24日於全台5,700間門市推出「經典鹹蛋黃季」，希望能搶攻鹹蛋黃商機。

統一超7-ELEVEN線上購物中心也看準鹹蛋黃商機，自2018年導入新加坡超強零食「香味鹹蛋黃魚皮」，首賣當月即銷售一空。目前線上也有近30款鹹蛋黃商品供民眾挑選，首推代表台灣在地情懷的古早味零食「彰化昇田鹹蛋麥芽餅」，每年銷售上千包，除此之外更有鹹蛋黃風味的牛軋派、爆米花甚至泡麵可購買，只要在家動動手指即可享用鹹香涮嘴的好美味。

(時報資訊)