美系外資出具最新報告，認為鴻海（2317）將進入2大成長階段，營益率未來3年可望回升，且切入電動車（EV）領域可望挹注未來成長動能，除將今明2年每股盈餘（EPS）調升7％、28％，並將評等自「中立」調升至「加碼」，目標價自95元調高至115元。

受台股早盤重挫逾百點影響，鴻海今（25）日開低後一度小跌近1％至79.9元，回測80元關卡支撐，但隨後在買盤敲進下翻紅走揚，最高上漲1.98％至82.3元，早盤維持逾1.5％漲幅。三大法人上周調節賣超1萬7803張，昨（24）日續賣超1萬1470張。

美系外資指出，鴻海致力提升營運效率，目標在2021～2022年將毛利率提升至7～8％，並鎖定定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，目標至2025年將新事業營收貢獻比重提升至60％。

美系外資看好鴻海營利率回升，將成為短期股價利多激勵劑，而打入電動車供應鏈，未來隨著市場滲透率提升亦有助於評等調升，看好鴻海正進入2大成長階段，類似2009～2010年時受惠智慧型手機需求大幅提升所帶動的強勁成長階段。

美系外資認為，雖然新冠肺炎疫情將影響鴻海今年上半年營收約6％、營業利益約25％，但在雲端及5G電信設備等新專案、蘋果新款iPhone帶動下，看好下半年營收將強勁反彈。在有利的產品組合及效能提升帶動下，看好2020年每股盈餘可達9元，年增4％。

再者，鴻海除了支援電動車零組件外，亦計畫為電動車品牌客戶提供模組化設計、系統整合及服務解決方案等，延伸PC、筆電和智慧型手機組裝的成熟事業模式，有助於快速降低電動車生產成本，使電動車客戶可專注於品牌行銷和產品分銷。

美系外資認為，鴻海近期宣布與飛雅特克萊斯勒（FCA）、裕隆設立合資公司，均展現上述規畫藍圖。推估若2025年全球電動車滲透率達11％，預期鴻海電動車市占率每提升10％，可望增加對營收貢獻達11％、毛利率提升約2個百分點。

看好鴻海業務展望能見度提高、獲利提升、電動車事業規模有望放大，美系外資將鴻海今明2年每股盈餘預估分別調升7％、28％，評等自「中立」調升至「加碼」，目標價自95元上修到115元，並強調鴻海具4～5％殖利率支撐，為大型電子硬體服務股首選。

(時報資訊)