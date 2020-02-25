新冠肺炎疫情延燒，大陸已7萬7千多人確診，死亡2665人，其中可能有死者「活被燒死」！1名感染新冠肺炎復癒的大陸婦女爆料，她在醫院治療期間，看到多起未嚥氣的活人，被直接裝入屍袋送去火化，連「手腳還在動」也難逃一劫。

臉書粉專《這個星球上前所未見的邪惡》25日分享「大紀元推特」一段影片，一名大陸婦女坐在汽車後座，驚曝感染者撐不過就直接火化，她還道出親眼所見：「隔壁17號房患者，年約70多歲，身體較虛弱頂不住肺炎，但一口氣還沒滅」、「醫護人員捆他頭的時候，腳和手還在動，捆後用一個塑膠黑袋子，就這樣一包，拉鍊一拉，外面再包一層搭棚子的東西，包了四層，再進去那個什麼盒子（疑似焚化方艙）」。

這名婦女還說：「隔壁房也是一個老頭子，還完全沒有斷氣就燒了，這是我住院時親眼看到的，真的好慘啊！這些事外面的人都沒看到」。她感嘆表示，因為那間醫院是傳染病醫院，院方「怕毒氣散發出去」。但這名婦女所言是否屬實？仍有待證實。

(中時電子報)