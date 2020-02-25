鳳翔國小安裝紅外線感測器，讓學生進校門時比照目前大醫院門口的體溫感測，可以快速篩檢出體溫是否過高異常。（洪浩軒攝）

獅湖國小裝設紅外線體溫感測儀替師生及家長測量體溫，避免大家在校門口擠成一團，造成交通壅塞。（洪浩軒攝）

開學日來臨，各校防疫戰戰兢兢，進校門量體溫更是各校必備的防疫措施，高雄市部分學校用新進的紅外線體溫感測儀替師生及家長測量體溫，避免大家在校門口擠成一團，造成交通壅塞，開學首日啟用，使用狀況良好。

以新上國小為例，家長會找來廠商與明志科大育成中心合作，設計出機場及百貨公司用的高規格紅外線感測儀，25日開學啟用，一旦測到體溫較高的學生，則再抓出來用額溫槍複測，慶幸的是開學日新上國小沒有學生發燒。

陽明國中訂購的紅外線感測器預計下月9日才會到貨，因此學生必須先在家中自行測量額溫，到教室後會再由導師複測。（陽明國中提供／洪浩軒高雄傳真）

新上國小今天啟用紅外線體溫感測儀，學生進校後就直接領取體溫通關貼紙，不少家長及孩子不知道已經通過體溫測量，用疑惑的口吻質疑「不用量額溫嗎？」、「我還沒量體溫欸！」，經過校方人員解說後，學生及家長都覺得相當新鮮，也覺得是相當好的防疫設備。

除了新上國小，三民國中、四維國小、獅湖國小、鳳翔國小也都安裝紅外線感測器，讓學生進校門時比照目前大醫院門口的體溫感測，可以快速篩檢出體溫是否過高異常，再以額溫槍及耳溫槍三重措施確認。

各校防疫措施不同，陽明國中訂購的紅外線感測器預計下月9日才會到貨，全校師生總人數超過3千人，若在門口一一用耳溫槍測量恐怕會塞爆校門，因此，陽明國中在寒假期間就通知家長，紅外線感測器還沒到位之前，必須先在家中自行測量額溫，到教室後會再由導師複測，若體溫過高，馬上帶至保健室旁的隔離室休息，並立即請家長帶回，今天測量後沒有發燒學生。

對此教育局表示，陽明國中雖然進校時沒有測量學生體溫，但防疫工作人人有責，必須親、師、生共同落實，所以家長在家中先幫孩子量體溫，沒問題後到教室再複測，每位學生的測量表都必須繳交至保健室複查，所以陽明國中的防疫沒有太大問題。

(中時 )