在吳宗憲坦言劉真葉克膜已撤除，且在評估裝人工心臟後，目前的分分秒秒都是搶救劉真的黃金時間！據醫界人士分析，劉真在北榮住院開刀到搶救第19天，真實情況外界了解不多，但以吳宗憲最新說法可研判，目前劉真換心可能性高，除了排隊等心臟外，轉院治療的可能性也存在，其中以榮總旁的振興醫院和台大可能性最高。

其中，振興醫院直接昨天都未正式接到相關電話，專業醫分析，只要劉真意識清醒，轉院接手急救的可能性存在。吳宗憲也表示，每天都有和辛龍通電話，從劉真開刀到現在的狀況都非常了解，他昨沉重說：「很嚴重」，也說辛龍照顧醫院劉真和家中女兒兩頭燒很辛苦，目前演藝圈和各屆關心劉真的人，都為劉真集氣，而最關鍵的進度，則是吳宗憲所說的撤掉葉克膜和醫院評估人工心臟兩事。

據專業醫分析，撤掉葉克膜後的劉真，無論是否已做了「心室輔助器」(國內俗稱人工心臟)，只要在「意識清醒」的情況下，以及醫院方面有接送類似重病轉院的設備下，選擇轉院也是種可能性，但劉真的意識是否清醒？就必須由醫院主治醫師方面進行評估。

醫界都在關切，希望劉真的病情能有轉好的機會，相關研判除了裝「心室輔助器」，也可能會排隊等待心臟移植的可能性。同時醫界認為劉真自己的意識清醒非常重要，大家一定繼續為劉真集氣，讓她能渡過這次人生的重大難關。

電子報記者今聯絡吳宗憲經紀人，尚無相關回應。榮總院方面對劉真病情，至今也沒有任何對外訊息。

(中時電子報)