新冠肺炎疫情中國轉好、世界變壞，全球抗疫有賴中國經驗輸出？

正當新冠肺炎疫情在中國大陸趨於緩和之際，這兩天卻快速在東北亞及歐洲擴散，南韓和意大利確診個案連日激增，中東的伊朗更出現異常高的死亡率，疫情蔓延全球觸發金融市場恐慌，引爆環球小股災。

此刻疫情正朝著最壞方向發展，「壞」在它已衝出中國，走向世界。怎麼辦呢？如今是否輪到中國對外輸出抗疫經驗的時候了？

追本溯源， 疫情走到現在一發不可收拾，首先是和中國政府於去年11月至今年1月，在長達兩個月「黃金時間」內隱瞞、淡化疫情有關。也就是說，是中國舉國體制下的權力集中、欺上瞞下的官僚作風，才讓疫情發展到無法收拾，這可說突顯了中國的「制度劣勢」。

但另方面，大陸於1月底承認疫情嚴重之後，隨即動用「舉國體制」應對，包括在北京、上海、深圳等全國80多個城市實施「封城」，至少就官方公佈的數字來看，確實有效遏止疫情於境內進一步擴散，無疑反映了「制度優勢」。換言之，中國這次堪稱「敗也制度，成也制度」。

最重要的是，疫情現已蔓延至海外多國，這些國家不像中國具有「舉國體制」的優勢，所以說，事件現正朝最壞方向發展。那麼中國經驗能否成為全球抗疫的他山之石呢

(中時電子報)