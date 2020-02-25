大陸A股25日兩市股指午前重挫，創業板一度跌逾4％；截至午間收盤，滬指跌2％，深成指跌1.74％，創業板指跌1.96％；目前兩市成交額逾9千億元（人民幣，下同），但有超3200支個股下跌。

在各板塊方面，僅禽流感、生物疫苗等板塊上漲，而前陣子因為疫情爆發的宅經濟像雲端遊戲則是跌幅居前，知識產權保護等概念跌幅也不小。

截至目前，北向資金半日淨流出3.49億元。

(旺報 )