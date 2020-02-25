陸股午盤苗板塊上漲 創業板盤中跌幅逾4％ 11:522020/02/25 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股25日兩市股指午前重挫，創業板一度跌逾4％；截至午間收盤，滬指跌2％，深成指跌1.74％，創業板指跌1.96％；目前兩市成交額逾9千億元（人民幣，下同），但有超3200支個股下跌。 在各板塊方面，僅禽流感、生物疫苗等板塊上漲，而前陣子因為疫情爆發的宅經濟像雲端遊戲則是跌幅居前，知識產權保護等概念跌幅也不小。 截至目前，北向資金半日淨流出3.49億元。 (旺報 ) #創業板 #板塊 #跌幅 #上漲 #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 跟著高手學選股－歐洲股神如何狙擊轉機股 04:102020/02/22 專題周報 港仙股騙局 台人投資血本無歸 04:092020/02/23 話題觀察 短線或迎來震盪 行情仍有漲相 04:102020/02/24 焦點新聞 存股運動 兩大重點賺股息 04:102020/02/24 投資理財 疫情升溫 亞股慘綠！港股狂瀉近500點 13:162020/02/24 財經 創業板漲逾2％ 滬深兩市成交額連續四日破兆元 15:422020/02/24 財經 《港股》憂疫情擴散全球，恆指收跌1.79％ 16:482020/02/24 財經 無畏新冠肺炎 中國基金表現佳 04:102020/02/25 投資理財 陸股開盤全線下挫 創業板大跌逾2％ 09:442020/02/25 財經 《港股》恆指跌轉升，目前漲0.22％ 10:172020/02/25 財經 財經熱門新聞 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 美股遭血洗 川普急信心喊話 美期貨盤反彈近1％ - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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