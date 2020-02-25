台灣經濟研究院最新調查，製造業、服務業和營建業廠商不僅嚴重看壞當月景氣，未來半年景氣也難以全面看好。台灣經濟研究院長張建一今（25）日表示，雖然疫情尚未完全解除，且金融市場激烈，台經院目前仍不會下修今（2020）年GDP成長率，參考2003年SARS期間的經濟走勢，期待第二季開始景氣能有Ｖ型反轉。

台經院上個月才上修2020年國內經濟成長率至2.67％，較2019年11月第一次公布的預測值上修0.22個百分點。近日主計總處將今年經濟成長率從2.72％下修到2.37％。張建一說，台灣疫情相對其他市場有很好的控制，製造業沒有停工等限制，內需動能也可望支撐，衝擊相對來的少。

台經院景氣預測中心副主任邱達生，以SARS當年情況，比較分析目前疫情對經濟可能的影響，因SARS發生在2003年第一季，對景氣衝擊最大是3、4月，2003年第一季GDP年增率5.2％，第二季 – 1.2％，第三季5.4％，第四季7％，走勢完全呈現Ｖ型反轉，從有領先作用的台經院營業氣候測驗點走勢也可以看出。

台經院亦認為，美中雙方貿易緊張情勢降溫，有助於貿易與製造業活動可望觸底回升，新興市場已在疫情蔓延後，開始採取預防性降息，以持續改善已然好轉的經濟情勢，台經院六所所長吳孟道指出，台灣GDP年增率還在2個百分點以上，央行完全沒有理由跟進其他新興市場的降息腳步。

吳孟道分析，疫情影響後續景氣，現在讓人擔心的是金融市場，因在韓、日、義大利等新增擴大疫情地區陸續停工、封城，會經濟流動性，聯準會利率觀測指標FED WATCH原顯示今年9月聯準會才會降息，現在已調整到6月，聯準會主席鮑爾強調，疫情是外部的不確定性，是影響利率的因子之一，今年美國經濟景氣表現相對穩定。

(工商 )