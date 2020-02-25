中鴻（2014）開出3月份盤價，全面微幅調漲熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲等產品價格，其中內銷價格，每公噸均調漲300元，外銷價格則依不同產品和地區從平盤至調漲10美元。

中鴻表示，主要考量3～4月為用料需求旺季，但受到大陸疫情影響，市場需求受到壓縮，將會延後釋出，因此在兼顧下游產業競爭力下，只好採取小漲方式。

(工商 )