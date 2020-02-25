中鴻開出3月份盤價 全面微幅漲價 11:552020/02/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）開出3月份盤價，全面微幅調漲熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲等產品價格，其中內銷價格，每公噸均調漲300元，外銷價格則依不同產品和地區從平盤至調漲10美元。 中鴻表示，主要考量3～4月為用料需求旺季，但受到大陸疫情影響，市場需求受到壓縮，將會延後釋出，因此在兼顧下游產業競爭力下，只好採取小漲方式。 (工商 ) #中鴻 #調漲 #盤價 也許您會感興趣 推薦閱讀 豐興本周盤價變盤 鋼筋漲300元 04:102020/02/21 證券．權證 官田鋼3月盤元價調漲 近半年首度 04:102020/02/21 證券．權證 中鋼開出4月份與第二季內銷鋼品價格 全面調漲7大項鋼品價格 平均漲幅1.9％ 15:192020/02/21 財經 《鋼鐵股》中鋼Q2、4月內銷價翻漲1.9％，今年需求估先蹲後跳 15:232020/02/21 財經 中鋼 全面調漲Q2內銷盤價 04:092020/02/22 產業．科技 受國際影響 豐興調漲廢鋼和鋼筋產品價格 10:502020/02/24 財經 《類股》中鋼盤價止跌，春燕遞延至Q2 11:422020/02/24 財經 議員批市府每年發上千萬發LINE 市府：不會有調漲問題 17:382020/02/24 生活 豐興鋼筋 連續兩周上漲 04:102020/02/25 證券．權證 《產業》鎳價創新低，不鏽鋼價翻漲乏力 10:172020/02/25 財經 財經熱門新聞 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 美股遭血洗 川普急信心喊話 美期貨盤反彈近1％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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