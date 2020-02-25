建功國小落實體溫篩檢。（何冠嫻攝）

校門口設有發燒篩檢站，全面防疫。（何冠嫻攝）

苗栗市公所到建功國小發送消毒酒精，給學童落實防疫工作。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

建功國小在校門張貼公告，攜手社區、家長落實防疫工作。（何冠嫻攝）

建功國小落實防疫 消毒量體溫全面戒備

開學首日，苗栗市建功國小全面戒備，校園全面消毒完成，25日開放2校門進行體溫篩檢，並持續宣導勤洗手、教導消毒酒精使用方法等，維持個人衛生習慣，盼能維護學童健康安全。

建功國小約有1250位學生，校方編派多位人員在北門與中正路上的校門，為學生測量體溫，一旁設有發燒篩檢站，若體溫超過將再測量耳溫，並進行後續相關配套措施。校長劉淑媛說明，校門口測量體溫，學童進入校園教室需再測量一次，傍晚課後照顧小朋友進教室前也需量體溫。

25日學童全數通過體溫檢測，進教室上課。劉淑媛指出，家長重視防疫措施，讓小朋友配戴口罩上學外，也幾乎都有在家裡先做體溫篩檢，校方也落實全面性防疫工作，開學前已動員全校老師，進行校園與教室環境清潔消毒，並持續叮嚀孩童養成良好個人衛生習慣，期盼在師生與家長的努力下，學童都能平安健康，一起平安度過肺炎疫情。

此外，苗栗市公所日前獲在地企業苗栗市宸鼎生技公司捐贈濃度75％酒精，市長邱鎮軍上午送抵建功國小，提醒師生做好防疫工作，防範病毒感染，並與校護向學童說明正確使用酒精，確實清潔手部。

(中時 )