韓國新冠肺炎病例激增，旅遊疫情建議已提升至第三級「警告」，若非必要應盡量避免前往。因應疫情，民眾更注重衛生，但有旅遊達人在節目中透露，其實很多台灣人都犯了韓國餐桌上的一個大忌，恐被貼上「非常不衛生」的標籤，不但讓一堆人感到驚訝，連主持人小禎聽完也相當震驚，因為一堆女孩都做錯！

旅遊達人傑菲亞娃在談話節目中指出，韓國本來非常注重餐桌禮儀，吃飯時除了要注意坐姿，連提到髒的東西都不可以，更不用說在餐桌上擤鼻涕，會被當地人認為非常不衛生！即便因為吃到辣的東西而流鼻涕，也必須到洗手間處理，直接在餐桌上擤鼻涕不但是禁忌，也可能因為這個舉動，而被視為沒有禮貌的「歐巴桑」。

不過主持人小禎聽完後傻眼，直指曾在明洞餐廳看到一堆女孩子都在擤鼻涕，而且還坐姿粗魯，一旁的韓籍型男則解釋，「可能因為她們已經放棄找男朋友了」，讓其他人都笑翻。

(中時電子報)