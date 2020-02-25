世新大學廣電系林姓副教授去餐廳用餐，因現場客滿沒位置，與何姓老闆起衝突，並上網給負評，反遭網友批評「問題比較大」。副教授事後控告何女、網友妨害名譽。台北地檢署處分不起訴，他不服再聲請交付審判，仍被台北地院駁回。

2018年9月20日上午，副教授到「總匯更好Always Better」餐廳候位，發現店內有個空位，遂詢問何女是否能就坐，但何女表示位子有人，正好去上廁所，但副教授等了一會兒未見到有人從廁所出來，氣得大罵：「騙人！就是個騙子！」雙方因此發生爭執。

同日下午，副教授到該餐廳的粉絲專頁給負評，並留言：「女老闆服務太囂張，說謊，被客人拆穿謊言，惱羞成怒…」、「騙客人說位子的人去上廁所，廁所沒有人」、「所販售的產品為高熱量不健康」、「這家店覺得已經賺太多了啦！」等等。

當晚，何女在粉專上澄清此事，留言指控副教授要動用媒體人脈，在業界誹謗他們，「對方是世新大學知名的老師，我們卻無力自保，也怕背後使用公權力對付我們」；盧姓、徐姓網友也留言批評「濫用職權張牙舞抓的可怕教授」、「教育界的害蟲」、「不知羞恥」。

副教授認為留言內容不實，損害他的名譽，控告3人加重誹謗，北檢調查後認定3人都是合理評論，非對林男辱罵，難認有貶抑名譽犯意，處分不起訴。

副教授再聲請交付審判，法官進一步調查發現，爆料公社及社群平台Dcard都有出現目擊網友的貼文，內容均指向副教授「問題比較大」、「不太給店家解釋的機會」，因而認定3人評論內容非子虛烏有，駁回聲請。

(中時 )