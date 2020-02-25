台65快速道路日前承包商在白天施工，引發車流嚴重回堵，新北市長侯友宜25日在道安會報中，要求公路總局嚴格檢討，承包商若下次再犯則予重罰，公總也應內部檢討處分，不容許再出錯。

本月13 日上午11時30分許，新北市交控中心從CCTV 監視器發現台65線7K到12K＋350路段發生嚴重塞車，往土城南下一出口的車流一路回堵。

新北市交通局長鍾鳴時表示，經查是公總承包商於內線路肩進行洩水孔清洗，交控中心立即通知公總要求停止施工；不料，承包商隔天14 日又於上午9 時許開始施作，嚴重影響台65 線車流秩序，希望公總能檢討包商施工時段，避免造成塞車，影響交通秩序。

公路總局中和工務段助理工程員呂欣鴻表示，公路總局都會針對台65移動性施工，但某些路段施工比較久，會再檢討改進。

侯友宜表示，台64、65線是新北市交通大動脈，由公路總局權管，但為了加速排除事故，新北市還特別成立了快速反應部隊，公總卻大辣辣地容許承包商於大白天施工，造成塞車，引發民怨，「不可以這樣子！」，要求公總於下次道安會報指出檢討報告。

(中時 )