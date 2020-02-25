南韓因新冠肺炎確診案例暴增，中央流行疫情指揮中心昨宣布，24日起將旅遊警示提升至第3級警告，民眾非必要勿前往旅遊。華航集團表示，旅客持有華航、華信2月24日前開立，且旅遊期間為4月30日以前往返韓國的機票，可申請退、改票免手續費。

華航表示，透過中華航空網站購買的機票，可在官網提出退票申請；透過旅行社購買的機票，則需洽原購票旅行社辦理。最新航班異動資訊及相關退改票規定，請旅客多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」，或下載Mobile APP查詢即時資訊。

另外，為因應新型冠狀病毒疫情蔓延，華航客艙組員全航線戴口罩執行勤務及收餐時戴手套，以減少人員之接觸，並優先使用一次性服務用品。韓國航線自2月26日起，機上全艙等餐飲均提供一次性餐盒，機上免稅品銷售及送貨到府均採網路預購。

24日起華航自韓國抵台航班，除正常消毒程序外，均額外再執行細部消毒作業，以維護旅客及機組人員健康。華航表示，持續以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，配合中央流行疫情指揮中心公告，及時依疫情發展調整機上服務。

(中時 )