全聯盟戰績第一的公鹿，今天在客場挑戰巫師，「字母哥」阿提托康波犯滿畢業，幸好米德頓挺身而出，公鹿最終在經過延長賽激戰後137比134氣走地主球隊，也讓砍進55分的畢爾飲恨而歸。

公鹿在字母哥的帶領下開局打出14比7攻勢取得領先優勢，次節公鹿諸將連續砍進4顆三分球，將差距擴大至雙位數，但巫師也非省油燈，畢爾、八村壘、馬辛米等人吹起反攻號角，將落後分數追至47比49，不過最後2分24秒竟一分未得，公鹿得以帶著10分領先進入下半場。

易籃後，公鹿再次發動14比4攻勢，將優勢擴大至20分，眼看戰局即將底定，畢爾卻不肯放棄，率領小弟們連投帶罰緊咬比數，內皮爾投進壓哨球，巫師還沒放棄比賽。

決勝節，畢爾連續飆進15分，幫助巫師縮小落後分數，緊接著字母哥六犯退場，畢爾切入上籃得手，巫師反以123比121超前，布雷索投進追平分，雙方在正規賽戰平。

延長賽畢爾連得5分，巫師132比128領先，米德頓在最後1分47秒接管戰局，不但4罰全中，而且還砍進三分球，個人獨拿9分，憑藉一己之力率領公鹿逆轉拿下3連勝。

阿提托康波手感頗佳12投8中，22分、14籃板，但卻也發生8次失誤，更在關鍵時刻犯滿畢業，幸好米德頓扛啟大旗，單場40分、5籃板、5助攻、3抄截，公鹿才得以驚險帶走勝利果實，布雷索23分、10助攻。

差點就能上演驚天逆襲的巫師，最終只能看著對手揚長離去，畢爾狂得55分，飆進8顆三分球也無濟於事，內皮爾27分、7助攻。

(中時 )