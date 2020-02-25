網友發文。（圖／取自新浪娛樂）

林心如與霍建華結婚4年，育有一女小海豚，去年林心如虧老公挑劇本龜速，「失業很久了」，夫妻倆感情越陳越香。最近有人在台北的百貨公司巧遇林心如和霍建華兩人，夫妻倆身穿灰色情侶裝，還一同逛打折區，被粉絲誇超親民、接地氣。

林心如去年受訪透露老公忙挑劇本，也因這段期間常在家，和女兒感情越來越好，被愛女擺佈綁頭髮，在外霸氣的霍建華也秒變女兒奴的模樣，看女兒的眼神寵溺深情無極限，讓林心如頗為吃醋，直說：「他從未用那種眼神看過我」。

最近有網友在台北SOGO捕獲野生林心如與霍建華，讚兩人「情侶裝同色系好搭」，照片中可見兩人逛起打折區，霍建華忙挑貨，林心如在一旁耐心陪伴給意見，網友回應：「華哥是個會過日子老公，給心如買貴的，自己買便宜的」、「心如的背影好小女生啊」、「霍建華終於買衣服了。幾百年就一件衣服」、「有戴口罩給讚」。

(中時電子報)