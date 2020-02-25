手機品牌OPPO宣佈，全新5G全方位旗艦手機Find X2系列即將於3月6日舉辦全球線上發表會，並將在OPPO官方YouTube頻道 正式發表。OPPO指出，Find X系列的探索精神源自於OPPO對未來智慧型手機的執著與雕琢，歷代的產品創新都為市場帶來了驚喜，本次Find X2系列將以更極致的技術與產品體驗，為消費者帶來全方位的頂級享受。

5G時代到來，智慧型手機正面臨著從硬體性能、系統體驗到內容、應用場景的全面升級，全新的Find X2系列將採用OPPO迄今為止最好的螢幕，以高解析度、高刷新率的Find X2系列成為 2020年旗艦手機新指標，螢幕是一個包含了硬體、軟體調校、內容適配的綜合顯示系統，除了全面提升在解析度、色域、色準、刷新率等基礎硬體， Find X2系列將透過深度的演算法及內容建構，為消費者帶來更流暢的螢幕使用體驗。

作為未來智慧型手機在影像技術上的引領者，Find X2系列將採用訂製的旗艦級圖像感光元件，從硬體方面重新建構影像系統，結合OPPO 長期以來在影像上的技術累積和創新，不管是拍照時的畫質或對焦性能都大幅提升，此外，Find X2系列將搭載Qualcomm Snapdragon 865 X55 旗艦級 5G 晶片，並支持SA/NSA雙模組網以及全球 5G 多頻段覆蓋，帶來更穩定且極速的5G體驗。

以全方位性能升級的Find X2系列將展現出OPPO對於5G時代高階旗艦手機的理解與探索，敬請期待3月6日OPPO線上產品發表會，與全球消費者一同見證OPPO Find X2系列所掀起的全新感官饗宴。

(中時電子報)