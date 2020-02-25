得到大出版社賞識，連載之路就能一帆風順？漫畫家佐倉色以初踏入漫畫界的辛酸血淚化為自傳漫畫《恐怖編輯部：某新人漫畫家的真實悲慘故事》，回顧在主流漫畫雜誌連載，被事事出包的責任編輯弄得身心崩潰，一度想放棄當漫畫家的往事，從她的自述中也更呈現漫畫編輯的重要性。

曾獲金漫獎最佳編輯獎的長鴻出版社總編輯陳德立，有25年的漫畫編輯資歷。他表示，漫畫家與漫畫編輯間的關係可說是「相愛相殺」，漫畫家負責創作，好編輯則要適時指引故事方向，「對編輯來說，最怕就是遇到漫畫家拖稿，臨時搞失蹤，尤其以前做漫畫周刊，印刷有一定的流程，交稿時間很重要，我至今仍會做雜誌開天窗的噩夢。」

《恐怖編輯部：某新人漫畫家的真實悲慘故事》描述漫畫家佐倉色踏入漫畫界的歷程，本是尼特族的佐倉色，偶然憶起小學畫過漫畫的往事，開始投稿網路漫畫，在提筆創作八個月後，就收到出版社編輯來信，邀請她在主流漫畫雜誌上連載作品。

對新人漫畫家來說，這是難以想像的大好機會，儘管擔任責任編輯、散發溫馨氣質的「溫馨先生」開會忘記時間、弄丟完稿檔案，或提出無償手繪近兩千張全彩簽繪版等不合理要求，佐倉色也試圖以「業界就是如此」說服自己，白天工作、晚上熬夜畫畫，直至罹患躁鬱症，在網路上大爆責任編輯及出版社的荒謬行徑，遇上另一位出版社編輯後，才漸漸走出陰影，勇敢回顧被壓榨的過往。

陳德立表示，漫畫中較難看出編輯的心裡話，但可顯見網路對現代創作者是一把雙面刃，雖能與讀者有更多互動，但若像是佐倉色一樣，在崩潰階段還要應付網路無情言論，對身心來說是更大壓力，「現代漫畫家在入行前，要準備好面對網路的強力心臟。」

陳德立也建議，若想投身漫畫編輯一行，首要條件自然是熱愛漫畫，「初入行待遇不會很高，有熱血自然會願意投入，才能待的長久。第二個條件是要對市場敏銳，了解現代人愛看甚麼題材，並有企劃力，幫助漫畫家結合有趣的元素創造好作品，不一定能馬上讓全部人都喜歡，但至少要讓漫畫讀者開心。」

(中時 )