除了讓觀眾情緒澎拜激昂的配樂，融入在電影中的音效、環境因更是使電影增添自然的關鍵，幕後聲音工作者往往要花費許多心力，利用聲音呈現不存在的事物，或是還原人們習以為常的日常。（造次映畫提供）

一塊麵包和一頭熊，在音效師的巧思下，竟擦出外星火花？在紀錄片《電影音效傳奇：好萊塢之聲》中，多位名導御用音效師及幕後聲音工作者一一現身，大談經典名片中的聲音細節。如音效設計師本．貝爾特如何利用一塊麵包，打造《星際大戰》中的外星戰士「丘巴卡」嗓音，皮克斯動畫的片頭《頑皮跳跳燈》音效，又是出自誰手，都在片中一一解答。

導演米奇科斯汀（Midge Costin）曾擔任電影《絕地任務》、《世界末日》、《空中監獄》電影音效後製，她向外媒表示，多年一直想拍這部電影，「因為我想告訴世界，我如何發現聲音的力量，聲音占了一部電影的一半，但人們並不知道，因為大腦告訴我們『視覺就是一切』，讓我們難以了解聲音的震撼力。」

過去就讀電影學院，習得如何製作16毫米影片的斯汀，過去對聲音並不感興趣，直到有朋友找上她，邀她剪輯16毫米影片，她才在這份工作中，認知「聲音」的重要，「我意識到我現在負責思考如何為電影設定心情和語氣，以及如何僅通過聲音來反映角色或講述故事。」

在《電影音效傳奇：好萊塢之聲》中，《侏儸紀公園》導演史蒂芬史匹柏表示，「我始終認為聲音比影像更能引領觀眾融入故事。當我第一次聽到霸王龍的聲音，我甚至從椅子上跌了下來。」執導《斷背山》的導演李安則分享，萬物皆有靈，音效設計師能讓每陣風都有個性，更凸顯出主角們性格，顯見聲音之於電影的重要。

擔任《星際大戰》音效設計師的本．貝爾特回憶，導演喬治盧卡斯在開拍前，即體認到聲音對角色塑造的影響，要求他先設定好角色聲音，貝爾特走訪大街小巷，一般人習以為常的飛機聲、車聲、水聲都在他的巧手下，成為《星際大戰》的各式音效，更曾利用麵包不斷誘使一頭愛吃麵包的小熊，發出不同的嘶吼，成為外型毛茸茸的戰士「丘巴卡」獨特嗓音。

斯汀在3年內歷經90次採訪，受訪人物包含導演、音效師、擬音師、混音師、剪輯師等聲音工作者，並在片中指出聲音工作者在電影中的分工，就像是管樂樂團分部，每人各司其職，才能打造完美電影，她表示「大多數電影製片人都會說聲音佔故事的一半，但它並沒有得到那種尊重，甚至只獲得預算和時間的百分之一，希望讓更多人了解聲音工作者的重要。」

(中時 )