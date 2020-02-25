台北市議員鍾小平上週六（22日）晚間以春酒名義，請擁有眾多黨員的黃復興黨部台北市現職黨工吃飯，並邀同時正在競選國民黨主席的郝龍斌參加，還在餐會中要這些本應保持中立的黨工替郝龍斌拉票；知情人士痛批，不知參與餐會的國民黨藉人士，是否已違反黨中央「端正選舉風氣」規定？

本刊目擊，鍾小平22日晚間6點10分左右，出現在台北市衡陽路的大三元餐廳，餐會於晚間6點半開始，郝龍斌在6點35分抵達，並在7點10分左右離開；與郝、鍾同桌餐宴的包括前黃國樑主委孔繁亞以及黃國樑大安二、南港、內湖、松山、信義、北投ㄧ、士林區的現任主任。

據了解，郝龍斌曽經大力批評黨內請客吃飯陋習，但上週六卻出席挺郝餐會；他同時在臉書上也批評國民黨地方派系問題嚴重，但卻靠地方派系競選，並由地方派系要角陪同參與該餐會。

鐘小平曾支持韓國瑜，後於立委初選敗給林郁方後，退出國民黨，再支持郭台銘，最後轉支持柯文哲；現在地方又傳出鐘有意重返國民黨，不知其出錢出力，力挺郝龍彬，是否與此有關？

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(中時電子報)