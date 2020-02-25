新型冠狀病毒衝擊產業發展，聯亞(3081)認為短期2~3個月沒有明顯的影響，客戶訂單並無明顯改變，2020年也持續看好美系客戶成長性和5G基地台帶動25G的產品需求，聯亞今股價早盤後由黑翻紅，大漲逾2.7%，股價最高來到284元，一舉站回5日、月線以及季線。

聯亞目前在武漢地區有1~2位客戶，但廠商儘管復工延後，但有要求聯亞勿將產能移轉給其他產商，或者是將產能移轉到其他廠區，故目前聯亞認為，疫情在短期2~3個月沒有明顯的影響。

今年因為農曆春節較早，故聯亞1月營收1.06億元，年減51.2%，月減41.2%，預估有5000多萬營收將遞延至2月，預計第一季營收預計有機會和去年第四季持平或小幅成長。

聯亞今年營運正向樂觀，矽光主要客戶200G和400G產品出貨比重將逐漸增加，且大陸5G基地台前傳網路規格將從10G開始升級至25G，另外，新增美系網路客戶之非矽光400G產品預期在第二季量產，也將成為今年營運一股新動能。

(時報資訊)