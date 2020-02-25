近年來跨境購物需求升溫，網家(8044)旗下Bibian比比昂跨境電商服務，持續佈局跨境代標代購市場，今日宣布全新上線「信用卡支付」服務，消費者可透過台灣發行的信用卡，以台幣支付的方式完成交易，除了解決現況交易後的付款不方便外，還可免除海外刷卡手續費及匯差問題，大幅提升消費付款的便利性。

農曆新年後，消費者減少海外旅行，跨境購物買氣大幅跳躍成長，比比昂觀察近期銷售趨勢，全站訂單數較平日大幅成長76％，日本商品銷售比例更佔85％，推析主因為消費者近期紛紛退訂國外旅行行程，但境外物品採購需求仍高，因此轉向虛擬通路，促進跨境購物需求攀升，帶動整體買氣。

比比昂提供簡易明瞭的服務介面，讓海外購物突破語言障礙，獲得市場青睞，分析站上消費概況，站上代標使用比例高達70％，成為服務大宗，消費族群則以35～45歲男性居多。

看準跨境購物的需求，比比昂持續提供多元的金物流服務，除了新增信用卡支付服務外，也提供AFTEE後支付、超商貨到補運費、ATM轉帳、銀行匯款、現金繳款等多種付款方式，提供多元支付選擇。

(時報資訊)