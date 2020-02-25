大陸地區陸續復工，官方宣示積極推動5G基礎建設，激勵中興通訊近期股價連番飆漲，中興通訊供應商—泰碩(3338)、奇鋐(3017)及聯茂(6213)今天盤中股價亦逆勢走高。

大陸地區新冠肺炎疫情逐漸降溫，各地加速復工腳步，被視為推升大陸今年經濟成長重點的5G基礎建設也重啟推動，根據中國工信部發布訊息，大陸持續啟動5G佈網，從資本支出考量，2020年大陸計畫興建至少60萬座5G基站(AAU 3.0)，預估未來幾年將建設600萬座以上5G基站。

中興通訊在2018年因遭到美國制裁，營運呈現停滯，不過華為在2019年遭逢美國禁令，反而讓中興在2019年追上華為，成為大陸5G基站建設重要供應商，據了解，中興在4G時期市佔率約33%，由於華為仍受美國禁令影響，大陸加速啟動5G基站建置，市場看好中興通訊市佔率可望進一步提升，國內中興通訊供應商亦可望同步受惠。

據了解，泰碩主要是供應中興通訊5G基站熱導元件及箱體散熱產品，奇鋐則為風扇供應商，聯茂高頻高速產品則是透過大陸PCB廠深南電路板及楠梓電(2316)轉投資滬士電等出貨給中興通訊。

看好5G基礎建設需求將在大陸全面復工後明顯增溫，中興通訊近期獲大陸股民力挺，股價連番飆漲，今天盤中股價無畏陸股及全球股市下挫再逆勢大漲6%，累計自2月3日陸股開紅盤至今，中興通訊股價已飆漲逾50%，連帶激勵國內中興通訊供應商股價走高。

(時報資訊)