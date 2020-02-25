台經院25日公布1月台灣三大營業氣候測驗點，其中製造業營業氣候測驗點較上月減少2.23點為94.16點，由於受到農曆春節因素影響，使得工作天數減少，加上新冠肺炎疫情擴大，台經院院長張建一表示，現在製造業廠商非常恐慌，既擔心上游供貨不足，又擔憂下游需求減少，廠商不僅看壞當月景氣，對於未來半年景氣看法也偏向保守。

根據台經院調查結果顯示，1月三大營業氣候測驗點均轉為下滑，製造業營業氣候測驗點為94.16點，較上月修正後的96.39點減少2.23點；服務業營業氣候測驗點為88.63點，較上月修正後的91.78點減少3.15點；營建業營業氣候測驗點為95.03點，較上月修正的103.44點下滑8.41點，創下去年5月以來新低。

而新冠肺炎是否會是今年影響台灣經濟最大「黑天鵝」，張建一認為，由於目前仍屬年初，說是今年最大還很難講，如果疫情能向SARS一樣來的快去得快，其實衝擊並不會那麼大，目前看起來疫情持續至少一季，因此疫情確實會影響台灣第一季經濟成長率，張建一說，希望疫情不持續超過兩季，對台灣甚至全球經濟成長殺傷力就不會太大，而如果病毒懼怕高溫，到7、8月預估疫情將逐漸消失，經濟就會逐步回升。

(旺報 )