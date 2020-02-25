大嬸，啊捏不好啦！（翻攝自爆料公社）

大媽省過頭！逛好市多竟掏出盒子裝洋蔥。（圖／翻攝自爆料公社）

好市多常推出實惠產品，深受民眾喜愛，近日卻遭譏根本是培養奧客的大本營，不久前才傳出有人拿桶子裝可樂，現又傳出有大媽狂抽衛生紙、裝洋蔥的誇張行徑，讓網友狠批，是要拉肚子3小時嗎？太扯了。

網友在《爆料公社》貼文分享，誰家的大娘快帶回家，家裡缺物資的話，可以申請1919，並隨文附上一則影片。只見影片中的大媽，拿衛生紙捲呀捲呀捲呀捲的，不知道的還以為是要去廁所瘋狂拉肚子3小時，此外，該大媽拿洋蔥也不手軟，盒子一出就知道很專業。

原po表示，好市多的員工在「20分鐘內」無奈補了兩包洋蔥到機器裡面。但這些都是好事多的常態了，除了洋蔥和衛生紙之外，飲料和冰塊也是打包大隊的最愛，還專業到自備保特瓶和冰桶。

原po也指出，事實上在店裡有幾位民眾上前制止大媽的奧客行為，也有人特別去告知好市多的工作人員，但工作人員其實也深感無奈，勸不了。

(中時電子報)