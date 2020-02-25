台灣女子職業網球一姊謝淑薇昨晚深夜在卡達杜哈女網賽單打面對俄羅斯選手佐佛娜瑞娃，不幸以4比6、4比6敗下陣來，賽後她也自嘲，單打目前剩一輪遊及退休金功能。

謝淑薇本季至今有5站賽事參加單打，分別是布里斯本女網賽、阿德雷德女網賽、澳洲網球公開賽、杜拜女網錦標賽及杜哈女網公開賽，都是在會內賽第一輪就出局，雙打報的站數比單打少1站，但她和捷克籍搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）進帳2座冠軍（布里斯本站和杜拜站）、1座亞軍（澳網），杜拜更完成2連冠，是她第一次衛冕成功。

由於目前單打成績不太理想，謝淑薇透過臉書粉專表示：「單打目前只剩下收集一輪遊與退休金功能，看今年有沒有機會破最差單打紀錄好了。大家不要擔心，就算跌到谷底，那也代表就要開始上升惹唷！」

謝淑薇和史崔可娃預計台北時間今天晚間10點於杜哈女網賽女雙16強戰登場，對手是烏克蘭雙胞胎姊妹花L.琪臣諾克（Lyudmyla Kichenok）/N.琪臣諾克（Nadiya Kichenok），是兩邊人馬首度過招。

(中時 )