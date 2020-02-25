據主計總處發布的「受僱員工薪資調查」分析，勞動部表示，今年的「同酬日」為52天、2月21日，較去年再減少2天，也是統計以來新低。

同酬日為勞動部依主計總處發布的「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算從隔年1月1日起女性需要增加的工作日數，依主計總處去年薪資統計初步顯示，我國女性平均時薪為292元、男性為340元，兩性薪資差距為14.2％，換算下來，女性較男性需多工作52天才能達到整合總薪資相同。

據勞動部統計顯示，我國兩性平均時薪差距從100年的17.1％，下降至去年的14.2％，女性需要增加工作天數從63天下降至52天，平均薪資差距縮減3.7％。雖然時薪差距雖然相較美國、日本及韓國等國來的少，但近十年來減幅相較韓國的6.7％仍較少。

婦女新知秘書長周于萱說，性別工作平等法91年就開始實施，但勞動部調查也發現仍有部份行業會因為「性別」而有薪資、福利上的差異，甚至也有部分行業在徵才時還會希望有特定性別的人來工作，這些都是造成兩性薪資不等的差別。她呼籲，希望應具體落實性別工作平等法，職場應針對各式性別更加友善。

(中時 )