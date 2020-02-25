開學日，彰化縣校園防疫總動員，彰化縣長王惠美25日一早也到彰化市大成國小關心學童上學與學校防疫作為，被媒體問到大甲媽遶境活動是否影響防疫？王惠美強調，相信廟方會做好萬全準備，她也呼籲信眾斟酌評估自身健康狀況，彰化縣政府依然將提供縣府中庭大廳給信眾休息。
大甲媽祖遶境活動將在3月19日起駕，正值新冠肺炎疫情延燒，是否造成防疫漏洞，引發正反熱議；對此，王惠美表示，既然神明已指示這個日子，相信廟方一定會做最好的準備，她呼籲隨香徒步的信眾們也應自行斟酌自身身體健康，再來參與媽祖遶境盛會。
王惠美說，彰化縣政府會先行做消毒的動作，飲食方面希望信眾能夠自備餐具，既環保又衛生，該戴口罩的就戴上口罩，縣府中庭空間還是會提供給信徒做休息使用。
彰化縣政府行政處表示，因應新冠肺炎，縣府也體恤大甲媽香客的辛苦，循往例仍開放縣府中庭給香客休息，但為了加強防疫，將採「總量管制」，將限制在中庭的人數，同時，在進出時要先量額溫，並要求一定要「戴口罩」才能進入。
行政處強調，中庭空間出入口都將放置相關瓶罐，提醒香客加強酒精消毒及乾洗手，戶外也將增設流動廁所，讓香客及縣府洽公同仁及民眾都能安心，一起渡過疫情。再次呼籲自疫情風險區回國14天之內者，盡量避免加入人群聚集的進香隊伍或室內活動，尤其有呼吸道症狀的民眾，務請戴口罩。
彰化縣教育處長陳逸玲表示，今天開學日，全縣仍有65名師生必須在家自主健康管理，無法到校參加開學，其中教師僅有少數，期限一滿就會回校授課，各校也都已安排好代課老師，無法到校上學的孩子們，也已設置線上平台與補救教學學習方案，不影響學生受教權。
(中時 )
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