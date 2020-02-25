高雄市長韓國瑜過去曾提出賽馬、賽車產業鏈構想，一度引發熱議。高雄市運動發展局長許文宗今（25）日宣誓就任，事後受訪時他透露，去年有辦過賽馬錦標賽及賽馬研討會，今年將計畫辦理賽馬嘉年華，至於賽車部分，評估疫情擬續辦直線賽車賽。

許文宗提到，去年就有持續推動賽馬，有辦過賽馬錦標賽，以及賽馬研討會，今年則會計畫辦理賽馬嘉年華；至於賽車去年有辦過相關的研究評估，也在世運主場館附近辦過直線賽車線，辦得非常成功，參加者很多，承辦單位希望能夠繼續辦理，但目前將評估疫情期間是否會有影響。

另外，媒體也關注，韓國瑜去年2月曾在吉隆坡簽訂澳洲V8超級房賽MOU，有意發展賽車產業鏈，但事後進度卻無聲無息。對此，許文宗表示，進度部分目前比較不瞭解，要再回去研究一下。

許文宗指出，上任後有3個目標，積極培育高雄市體育競技人才，過去高雄在全國運動會，民國104年以前還3連霸，可是最近有退步現象，未來要結合相關單位，譬如說教育局學校體育、高雄市體育會各單項委員會，以及全國協會共同努力，投注人力、物力，培育優秀的運動經紀人才，在國際體壇發光發亮。

許文宗也提到，有關選手獎金的部分還是偏低，希望將來能夠提升。最後，他有意活化場館，這也是目前比較困難的部分；活化方式，一方面邀請國內外各種比賽到高雄市來比賽，也爭取到大型的比賽，或是邀請重要球隊以高雄發展的基地。

他接著說，進一步要能夠發展的運動中心2.0，來改變這個目前產館形態，跟競技內容結合，相關娛樂及生活機能等等，改變成一種比較新型的綜合運動中心。目前有評估並找到比較適合的場地，但是礙於硬體建設經費所費不貲，還沒有著落，還要積極去爭取。

(中時 )