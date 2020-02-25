新竹市警察局今天上午加強校園安全巡邏和守望勤務，動員警力54人，並結合義警、民防、義交等協勤民力33人，以有效疏處交通、維護安全。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警察局今天上午加強校園安全巡邏和守望勤務，動員警力54人，並結合義警、民防、義交等協勤民力33人，以有效疏處交通、維護安全。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

因應新冠肺炎疫情延後開學的高中職以下各級學校，25日正式開學，新竹市警察局考量家長關心疫情發展及學童上、下學安全，特於今天上午加強校園安全巡邏和守望勤務，動員警力54人，並結合義警、民防、義交等協勤民力33人，以有效疏處交通、維護安全。

市警局長鄧學鑫表示，學童們結束了為期5周的寒假，回到校園除了適應開學後的各項作息以進入新學期的校園生活，更要注重保持勤洗手、正確使用口罩的習慣。

除此之外，家長們也非常關心學童們在校園內的人身安全，市警局除配合各校需求，強化各項校園安全維護作為，另也持續執行校園訪視，並建立緊急聯絡電話單一窗口，以發揮緊急應變能力，展現波麗士大人親民、愛民的服務形象，對校園外逗留學童加以關懷，並適時提供協助，以防止意外發生，落實關懷學童安全作為。

另，市警局也針對校園周邊治安顧慮場所加強巡邏、臨檢等攻勢勤務，對於可疑人士進行盤查，以維護師生安全，營造本市校園安心、健康之學習環境，讓家長及學童們更能放心。

市警局同時提醒學童，出門、上下學要結伴同行，行蹤應告知父母，並言明返家時刻，養成隨手關門習慣，不接受陌生人的金錢、玩具及禮物，不食用陌生人給予的糖果或飲料，同時不搭乘陌生人車子。

(中時 )