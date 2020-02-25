企業總部在台灣的國際區塊鏈技術公司庫幣科技（CoolBitX），今（25）日宣布，完成 1,675 萬美元，換算新台幣約5億元的B輪融資，由A輪投資者日本金融巨頭SBI集團繼續領投，國家發展基金、韓國加密貨幣交易所 BitSonic 與日本 Monex 金融集團共同注資。經過兩輪募資之後，庫幣科技的投資者來源近乎遍及全亞洲。

兩輪的國際募集行動進行順利，國際投資人對庫幣科技相當信任，SBI集團就視同此項投資為投資回報最高倍數的追求。雖然企業估值尚未達到10億美元的全球獨角獸標準，庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁說，公司的核心技術非常聚焦在區塊鏈安全，且作到全市場首見—符合聯合國旗下防制洗錢金融行動工作組織（FATF）規範的解決方案，單是這部份就有資格展現獨角獸的重量級地位。

歐仕邁表示，這一輪募集資金的用途有兩大方向：一、積極推廣「Sygna」加密貨幣解決方案，為全球各地的虛擬資產服務供應商（VASP），提供FATF規範的解決方案；二、個人化的加密貨幣資產存儲產品方面，將持續優化旗艦產品硬體錢包 CoolWallet S，持續提供最頂級的安全防護與多元功能。

歐仕邁強調，「區塊鏈與加密貨幣產業正處於關鍵時刻」，大型傳統金融業者躍躍欲試跨進加密貨幣領域，產業規模化已指日可待，並可望成為全球監管機構的先行者，庫幣科技於去年底推出 Sygna Bridge，為業界首個針對 「轉帳規定」（Travel Rule）的企業解決方案，讓虛擬資產服務供應商能輕鬆且全面地符合 FATF 規範。

目前全球已有超過 10 家交易所與庫幣科技簽署合作備忘錄（MOU），加入虛擬資產服務供應商聯盟 Sygna Alliance 的行列，並開始佈建或考慮採用 Sygna Bridge 系統。

(工商 )