新人歌手王宥忻24日舉行新專輯《宥見逆光的幸福》發片記者會，好友王彩樺特別現身祝賀並送上麥穗，祝福專輯大賣；王彩樺還熱情獻吻20秒，直說：「好Q彈，果真是滿滿的膠原蛋白。」吻完還不忘打趣問說：「有讓妳不酥胡嗎？」王宥忻秒回：「很酥胡。」逗樂全場。

王宥忻頂著「財富女神」封號，37歲的她事業經營有成，早已資產破億，擁有財富自由，選在不景氣的大環境下逆勢投入唱片市場，她表示，越是不景氣，她就越想透過專輯，傳遞幸福的正向能量，將心靈的財富散佈出去，還豪邁笑著說：「就因為沒人要出唱片，所以我才要出。」財富女神霸氣顯露無遺。

王宥忻表示，小時候父母到綠島做工程、蓋燈塔，自己也隨著家人到綠島居住，異鄉生活百無聊賴，她把注意力放到鄰居家飼養的雞群，每天對著雞聊天或是拿食物引誘牠們。有天她突然發現雞屎有黃有綠，顏色煞是有趣，忍不住抓起來把玩，旁邊大人見狀，放聲大喊「那很髒，快放下來」，但王宥忻滿腦只想著「別人要來搶了」，情急之下，竟一口把手中的雞屎全吃進嘴裡，自此，「雞屎妹」綽號不脛而走。

記者會上，助陣MV拍攝的「保庇天后」王彩樺特地現身，還不忘搞說：「先不說我是保庇天后，光是我們倆的姓氏站在一起，就是兩張王牌，專輯一定會賣得嚇嚇叫。」同時也不忘誇讚王宥忻的歌聲極具有溫暖的力量。之後兩人更在台上重現MV中的綜藝摔橋段，逗趣模樣掀起台下笑聲不斷。

王宥忻（左）和王彩樺重現MV綜藝摔橋段。（攝影／彭子桓）

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(中時電子報)