曾任混血女模Akemi香月明美、俄羅斯女模安妮經紀人的汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，被控2018年對外佯稱要舉辦韓國男團「VIXX」、天王劉德華演唱會，及佯稱買到林俊傑世界巡迴演唱會門票，詐財484萬餘元，台北地檢署25日依詐欺取財罪嫌起訴趙女。

另外，趙女2017年被控佯稱要找饒舌團體「玖壹壹」，以及韓國男團「BTOB」舉辦演唱會為由，誘使倍思公司及金主投資，詐騙455萬6200元及美金3萬元；台北地檢署去年5月依詐欺及偽造文書罪嫌起訴她，目前案由台北地院審理中。

起訴指出，2018年5月至7月間，趙女佯稱要舉辦韓團「VIXX」需資金及租借場地，前後向施姓等3名金主借款399萬7600元；趙女又於2018年11月佯稱買到林俊傑世界巡迴演會門票，向2名網友詐財4萬4200元；另趙女於去年1月，又誆稱要舉辦劉德華演唱會，邀盧姓金主投資80萬元，事後盧姓金主得知趙女是新聞報導中的「演唱會蟑螂」，憤而提告。

檢察官依據被害人證詞、匯款單據，雙方簽立合約協議訂書及LINE對話紀錄等相關證據，認定趙女涉犯詐欺罪嫌，今依法起訴她。

(中時 )