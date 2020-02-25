大陸新冠肺炎疫情尚未停止，滯留「重災區」武漢的台商期盼以包機返台，卻因兩岸政府協商談不攏，至今仍有許多人無法回來。台北市議員羅智強表示，因為他不斷替受困大陸的台灣人發聲，結果被大量網軍洗版，他決定分享幾個真實案例。

羅智強今25日在臉書PO文，稱一位受困在湖北無法返台的女士，在群組間的一段話，決定貼出來和網友分享，「在此對我們所愛的人說抱歉，我很愛你們，孩子，對不起！媽媽暫時不能回去做你愛吃的早餐；對不起婆婆、公公，我暫時不能回去侍奉您們，你們要照顧好自己身體，別忘了吃藥」。

「特別對我的老闆說：因為不得已我選擇留在了這裡，如果還可以，請您幫我留住工作⋯等疫情過去，我們會重新站起來的，相信政府會協助我們度過難關⋯」。

羅智強也表示，「臉書私訊還收到湖北受困同胞怕繳不出房貸、車貸，希望政府能代為協調銀行延遲繳款，也有擔心孩子的受教權被影響，因為已經開學了，尤其108課綱每次考試都要上傳，他想問：教育部會為他們的孩子特殊處理嗎？」

“更有收到二歲孩子，在湖北與台灣的爸爸視訊時，哭喊著要撲過去抱爸爸”。

這些「求助訊息」，讓羅智強內心感觸良多表示，「『瘟疫』，是人類在地球生存發展過程中，時常遭遇的可怕災難，它威脅了人類的生存，但也會呈現人類每次面臨生存危機時，所展露的生命韌性、人性光輝、以及彌平災難的超高智慧，尤其在科技高度發展的今天，一定會有兩全其美的方」。

羅智強透露，「因為不斷替受困大陸的台灣同胞發聲，也吸引大量網軍前來洗版」，「臉書很久沒有這麼『盛況空前』了」。甚至於有一些疑似是1450身分的網友留言開嗆：「你羅智強何不去武漢救人啊！」。

他也對此統一回應，「若蔡總統真能授權我，代表政府去武漢協商救援事宜，我非常樂意，能有機會像《極度恐慌》這部電影中，達斯汀霍夫曼飾演的男主捨身救人，我一定盡全力達成任務，並將之視為畢生的榮耀」，「現在問題來了，蔡總統願意授權給我嗎？」。

(中時電子報)