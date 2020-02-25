華為發佈全新升級版5G折疊手機HUAWEI Mate Xs。(圖／業者提供)

華為最新發佈全新升級的全場景智慧生活戰略，並端出全新升級版5G折疊手機HUAWEI Mate Xs，處理器搭載Kirin 990 5G SoC旗艦晶片，HUAWEI Mate Xs建議售價為2,499歐元，折合新台幣約82135元。

華為消費者業務CEO余承東表示，華為消費者業務將長期致力於全場景智慧生活戰略，通過在晶片、5G通信、移動AI、作業系統、攝像與音訊為代表的端側核心技術上持續發力，構建長期競爭力，攜全球合作夥伴，為全球消費者創造美好的全場景智慧生活體驗。 2019年華為消費者業務整體業績表現強勁，多款終端產品在全球市場的份額增長迅速。其中，華為智慧手機發貨量超過2.4億台，市場份額穩居全球第二，PC業務和無線音訊業務增速雙雙超過200%，穿戴業務增長超過170%，截至2020年1月，華為5G手機出貨量超過1000萬台。

華為最新推出了全新升級的折疊屏手機HUAWEI Mate Xs，提供業界獨有的鷹翼鉸鏈折疊設計，可讓其在手機和平板之間實現無縫切換，此次，華為在螢幕材質、鉸鏈結構、5G性能、攝影系統上進行了升級和優化。

照相方面，HUAWEI Mate Xs配備超感光徠卡四攝影像系統，包含一顆4000萬畫素超感光鏡頭、一顆1600萬畫素超廣角鏡頭、一顆800萬畫素長焦鏡頭，以及一顆3D景深鏡頭，另外，HUAWEI Mate Xs還將攜手全球開發者，開創首個折疊屏應用生態聯盟。

HUAWEI Mate Xs搭載Kirin 990 5G SoC旗艦晶片。這是華為迄今設計的最精密手機晶片，也是迄今最高性能的華為手機Kirin晶片。它的CPU採用2個超大核(基於Cortex-A76開發)+2個大核(基於Cortex-A76開發)+4個小核(Cortex-A55)的三檔能效架構，最高主頻可達2.86GHz。

除新款摺疊機HUAWEI Mate Xs，華為還發表5G旗艦平板HUAWEI MatePad Pro 5G、搭載Wi-Fi 6+技術的HUAWEI WiFi AX3路由器及HUAWEI 5G CPE Pro 2、全新升級版旗艦筆記型電腦HUAWEI MateBook家族以及基於華為終端雲服務（Huawei Mobile Services，HMS）生態打造的HUAWEI AppGallery。

(時報資訊)