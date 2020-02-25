美國白宮周一表示，川普總統正尋求國會撥款25億美元，這筆經費將用於應對正快速擴散的新型冠狀病毒疫情，其中逾10億美元將投入疫苗研發。

新冠肺炎疫情已擴散至中國以外約29個國家或地區，南韓、義大利與伊朗成為重災區，連日來確診人數激增。

白宮美國行政管理和預算局（OMB）發言人Rachel Semmel周一表示，為了加速疫苗研發、治療病患，以及採購防疫設備與用品，川普政府已於今日送交國會一份規模達25億美元的追加撥款計畫。

稍早前人正在印度訪問的川普在推特上發文表示，新冠肺炎疫情在美國仍屬可控的狀態，他表示「就我來看，美國股市開始要形勢大好」。

投資人擔心新冠肺炎疫情可能演變成全球大流行，對經濟造成的損害可能遠超出原先預期，周一美股重挫，道瓊指數更跌逾千點。

川普在推特上發文表示；「冠狀病毒在美國受到極好的控制，我們與各方及所有相關國家都保持聯繫。美國疾病管制與預防中心（CDC）和世界衛生組織一直都很努力，也非常機警」。

美國CDC周一表示，美國境內新冠病毒感染確診病例為14例，而從鑽石公主號郵輪與中國武漢市撤回僑民共有39例確診。

(時報資訊)