嘉義大學5名港澳生隔離檢疫解禁，離開檢疫宿舍前，均由專業護理師為學生測量體溫。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉大備妥全新個人用品供於青雲齋隔離檢疫的學生使用。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉大校長艾群及同仁與隔離期滿的港澳生合影。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學日前首批入住森校區青雲齋接受隔離檢疫的學生，自21日起陸續滿14天，今25日最後5名港澳生解禁，嘉大校長艾群親自到場關懷學生，並個別贈予防疫包，目前青雲齋尚有一名日籍生在隔離中，考量外籍生尚未全數返校，加上各國確診病例持續增加，校方已規畫青雲齋將繼續作為居家檢疫宿舍，以因應未來疫情變化。

嘉大依據衛生褔利部疾病管制署規定，凡經中港澳入境臺灣者，需居家檢疫14天，自2月7日至10日共協助17位學生，包括1名外籍、9名香港和7位澳門生入住青雲齋宿舍隔離檢疫，期間嘉大國際處同仁也確實掌握每位境外學生返台時間，全力協助學生順利返回學校。

校方表示，入住青雲齋的17位學生在14天檢疫期間，由校方提供免費3餐、睡袋、盥洗用具、烘衣機及個人防疫物資，另24小時有保全人員服務，同時學校建立關懷聊天群組，提供學生各項需求，給予心理與生理即時關懷。

今最後一批接受隔離港澳生解禁，每位學生離開檢疫宿舍前，均由專業護理師為學生測量體溫，確認健康無慮，再安排專車將每位學生送回原住處，艾群也特別叮嚀學生做好自主健康管理，後續學務處會進行健康追蹤與衛教管理、生活起居問候、心理諮商等，教務處亦給予課業協助。

來自香港的黎同學說很幸運可以順利回到嘉大，感謝校方無微不至的照顧，雖然行動短時間受到限制，但保護自己也保護大家，做好個人建康安全是最基本的事，離開後也會做好自主健康管理，並與學校保持聯繫。

(中時 )