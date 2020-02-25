也是「媽祖粉」之一的北區淡溝里長蔡雅芳說，盼大甲媽今年繼續辦，但防疫過程不能減。（張妍溱攝）

北區賴興里長盧冬松表示，有人說「媽祖出巡」就是古代流傳「除瘟疫」象徵為人民祈福。（張妍溱攝）

台中市大甲鎮瀾宮媽祖每年繞境出巡，今年是否如期起駕？市長盧秀燕表示，這幾天內政部召集各大宗教團體負責人正在協調中，那全球的疫情不斷在發展當中，地方政府除了尊重中央與宗教團體協商的結果外，台中市政府也會依據疫情的發展情形，隨時進行調整。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境出巡每年吸引百萬人次，已成為台灣傳統民俗活動盛事之一，但今年因新冠狀肺炎疫情影響，媽祖起駕備受挑戰；「媽祖粉」追隨大甲媽3年的北區淡溝里長蔡雅芳說，盼大甲媽今年繼續辦，但全程一定要戴口罩、量體溫，沿途不要提供共食、共鍋、共宿大通鋪，屆時若疫情嚴峻，應提高防疫層次，建議台中市政府比照高雄市政府，100人以上活動就停辦。

大甲鎮瀾宮媽祖起駕繞境成為各界關注焦點，北區賴興里長盧冬松表示，大甲媽祖遶境有人會質疑群聚造成大規模病毒傳播風險，但是也有人認為「媽祖出巡」就是古代流傳「除瘟疫」象徵為人民祈福，因此神明成了百姓的最後1道防線。

(中時 )