李姓女子駕駛的白色小轎車被撞得幾乎扭曲變形。(林欣儀攝)

台74線快速道路彰化往台中方向傳出重大車禍，一部由李姓女子駕駛、載著1對兒女的白色小轎車，在成功匝道前停等下匝道時，突遭後方一部遊覽車追撞，轎車接著撞上前方載滿啤酒的曳引車，整台轎車被擠成一團，車上3人受困，警消出動機具救出母子3人，但李女送醫後仍不治。

這起事故發生在25日早上8時許，警方調查，李姓女駕駛載著4歲與2歲的兒女從彰化往台中方向行駛，其中1名孩子坐在前座、另1人在後座，事發時，車子正停在曳引車後方、停等要下成功匝道，卻突遭後方遊覽車追撞。

目擊民眾指出，當時聽到強大碰撞聲響，接著見到白色轎車被遊覽車與曳引車前後包夾，整個車身幾乎變形、捲縮成一團，車上乘客都受困，消防隊獲報趕到現場，出動機具拆卸後，先將受困的孩童救出，2名孩子都是輕傷，但其中1人腿部被夾住、仍待觀察後續是否有後遺症。

受困的李女在10時許被救出，當時已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。警方指出，這起意外造成台74線彰化往台中方向車流回堵至快官交流道附近，目前正釐清事故發生原因。

(中時 )