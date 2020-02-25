同樣來自日本的旅美投手前田健太以及山口俊今（25日）都在春訓初登板，前田健太首打席就被夯出全壘打失分；山口俊則是被亞特蘭大勇士打者狙擊，被打3安打、2保送，合計失掉3分，日籍強投在春訓首戰雙雙失分，2人賽後都有話要說。

前田健太日前被洛杉磯道奇交易志明尼蘇達雙城，球團希望他擔任固定先發，今天面對波士頓紅襪掛帥先發，但面對第一名打者貝寧坦迪（Andrew Benintendi）就被夯全壘打，接著又被敲安、投出保送，所幸靠著雙殺守備化解危機，前田此戰主投1局被打2支安打、失掉1分。

不過，前田健太表示，這場比賽主要的任務是測試各種球路，尤其是變化球，目前都還在調整中，直球球速與過往相差不大，時速維持在91至92英里，至於首打席被轟全壘打，他笑說：「告訴你們，第一打席被轟不在我的計畫內。」

山口俊本季以2年600萬美元合約加盟多倫多藍鳥，今天是他大聯盟春訓初體驗，隨即接受震撼教育，先是被史旺森（Dansby Swanson）敲安，接著對卡馬戈（Johan Camargo）投出觸身球，費盡千辛萬苦抓下2出局術後又保送庫柏森（Charlie Culberson），之後連續被華特斯（Drew Waters）、帕什（Cristian Pache）敲安，比數一下子來到0-3。

山口俊此役用球數29球，其中16顆好球、13顆壞球，對於本場比賽的表現，他解釋，由於日職與這裡的用球很不一樣，大聯盟的球比較大、縫線也不同，所以還在適應中，總經理阿特金斯（Ross Atkins）對山口俊也報有極高期待，認為他新賽季投出的三振數能和日本時期一樣多。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)