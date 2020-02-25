星座專家薇薇安因乳癌早逝，得年43歲，她發跡的相親節目《非常男女》，之前是另一位占星師陳靖怡當星座老師，也是紅顏薄命，算準別人姻緣，卻料不到自己的命運，33歲時慘遭已婚舊愛刺殺身亡，誤交恐怖情人毀一生，也真是命運難料。

非常男女占星爆紅 紅不過一年遇殺機

1996年開播的戀愛配對節目《非常男女》，除了每集邀不同的素人來賓成為賣點外，長駐節目的占星師陳靖怡精闢分析與助攻，也為節目創造亮點，從此也打開知名度，不但受邀現身各大節目，還出書、寫專欄成暢銷作家，甚至主持星座節目，前途一片看好，是當年人氣與知名度相當高的占星師。

未料走紅不過1年，1997年12月，陳靖怡被發現陳屍自宅，死因竟是遭人謀殺，而痛下殺手的，是她交往4年多的李姓男友，這段戀情也隨著命案曝光，對方遭起底交往時隱藏已婚身分，陳靖怡與李男相識相戀後，才發現對方已是人夫，覺得這樣下去不是辦法，於是忍痛喊切，沒想到分手的決定引發男方殺機。

已婚前男友復陳靖怡家談復合不成，憤而行凶，女方鮮血染紅睡衣。(翻攝自YouTube)

曾為畸戀付出 據傳死前有預知結局

事實上，陳靖怡對這段關係不是沒努力過，兩交往過程一直非常低調，還曾帶李男赴美國見爸媽，但這始終是段婚外情。曾有傳聞，陳靖怡排過自己的命盤，無論是現實還是占星，都顯示兩人繼續下去沒結果，於是她逐漸疏遠李男後，也提出分手。

當時李男已和元配分居，李男不願接受和陳靖怡分手，到陳住處談判想挽回，但陳靖怡分手心意堅決，李男見情況無法改變，竟持水果刀手刃女方，陳靖怡負傷時試圖逃跑，卻仍遭李男追殺，最後命喪舊愛手中，滿身鮮血倒在家中身亡。

事發後，李男替陳靖怡換上乾淨衣衫，接著打電話告訴妹妹自己殺人了，想開瓦斯自我了結，後來警方及時趕到現場，見到陳靖怡已氣絕身亡，李男則安然無恙。

陳靖怡的致命傷，為舊愛從背後狠刺的那一刀，深10到15公分，被認為殺意堅決。(達志影像shutterstock提供)

恐怖情人持刀預謀殺機 當紅星座女王香消玉殞

警檢勘查兇案現場後表示，陳靖怡的致命傷是背後那刀，深達10到15公分，致使她大量失血，下手之重，足見李男殺意堅決，而做案時，李男戴著塑膠手套，有預謀犯案之嫌，事後陳靖怡友人更透露，她提分手後常遭李男跟蹤，曾發現有別的男子開車送她回家，竟起忌妒心，偷爬窗進屋，拿安全帽毆打她，讓陳靖怡半年來處於驚恐之中，更不可能同意復合，沒想到因此送命。

據悉，警方在陳靖怡遭殺害後，在她的住處找到一封死前2個月才新立的遺囑，非常仔細地將自己的財產分配妥當，然當時陳靖怡無病無痛、是風華正茂的33歲名女人，這樣敏感的時間點做這件事，讓人很難不多想，認為她可能算出自己將遭逢大劫難，但就現場及屍體狀態，卻看不出她有採取任何避險措施，讓人哀嘆料事神準的知名占星師，算準了人生的劫數，卻算不出情人心中暴起的失控殺戮。

星座專家陳靖怡難逃恐怖情人滿滿殺機

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