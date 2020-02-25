為防範新冠肺炎(NCP)疫情持續擴散，防疫已成為全民運動。為了讓使用者可以更全面的了解當前疫情相關資訊，以及購買口罩的正確資訊，蘋果(Apple Inc.)宣布，Siri 接入了相關防疫內容，若是詢問 Siri 「口罩哪裡買？」、「新冠肺炎」疫情的問題，它都可以回答了！

如今，內建於蘋果裝置內的 Siri，已經可以回答與新冠肺炎相關的問題，並且為提供正確資訊，只要輸入有「新冠肺炎」(舊稱：武漢肺炎)等關鍵字，以及疫情相關問題時，會提供台灣衛生福利部疾管署的官網連結；詢問口罩購買資訊的話，則會直接提供政務委員唐鳳與民間機構通力合作所開發的「口罩供需資訊平台」連結，內含眾多查詢藥局(或其他購買地點)口罩庫存的工具。蘋果用戶可以善加利用。

詢問 Google 助理新冠肺炎、購買口罩相關問題的結果。(手機截圖)

不同於 Siri 選擇保守作法，提供官方的各種連結；若是安卓手機用戶，詢問 Google 助理關於新冠肺炎或是口罩購買相關問題的話，大多會跑出網路新聞連結的資訊，兩者搜尋的結果可說是大不相同。

(中時電子報)