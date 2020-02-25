翁姓男子與正妹相約談心，一時「性」起開黃腔，被控作勢要摸正妹胸部、下體，甚至還拔她的陰毛，涉嫌性騷擾；台北地檢署因在場友人作證沒看到翁男性騷擾，並稱是女方曾對翁男說「我沒穿內衣褲」，認定翁男罪證不足，不起訴翁男。

正妹控稱，翁男去年6月10日、8月2日與她及友人聚，趁她不注意，偷摸她的胸部、下體，甚至還拔她的陰毛，涉嫌性騷擾。

檢方調查時，翁男否認有性騷擾，辯稱他曾與對方玩互摸身體的遊戲，對方沒拒絕，他只是作勢要摸女方的下體，但並沒有真的摸，在場的友人可以作證。

檢方傳喚當時在場的林姓友人，他證稱當時大家在泡茶聊天，翁男曾與女方開玩笑，拍拍女方的膝蓋，但沒有摸她私密部位，而且大家眾目睽睽，翁男不可能做那些事情。另名在場的楊姓友人證稱，沒見到翁男偷襲女子下體，只聽見女子對翁男說「我沒穿內衣褲」。

檢方因現場沒有監視器，且女方提告後，檢方多次傳喚都未到庭，由於只有女方單一指述，認定翁男罪證不足，予以不起訴。

(中時 )