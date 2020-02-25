新竹市東大路1段1棟2層樓鐵皮屋，25日凌晨3點突然傳出火警，新竹市消防局接獲報案立即前往灌救，而獨居的90多歲男屋主，在火勢還沒擴大前的第1時間就被熱心民眾救出，不過仍有全身75％灼傷，已立即送醫治療，所幸沒有生命危險，火警發生原因尚待警消調查中。

市消防局表示，這棟2層樓的鐵皮屋是在今天凌晨3點傳出，新竹市消防局立即動員救災車輛15車、警消49人、義消32人前往救，燃燒面積約20坪。

而火災傳出時，獨居在鐵皮屋內的90歲老翁已被熱心民眾救出並沖水休息，意識清楚。

(中時 )