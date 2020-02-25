竹市鐵皮屋火警 9旬男屋主灼傷送醫 12:272020/02/25 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹市東大路1段1棟2層樓鐵皮屋，25日凌晨3點突然傳出火警。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市東大路1段1棟2層樓鐵皮屋，25日凌晨3點突然傳出火警，新竹市消防局接獲報案立即前往灌救，而獨居的90多歲男屋主，在火勢還沒擴大前的第1時間就被熱心民眾救出，不過仍有全身75％灼傷，已立即送醫治療，所幸沒有生命危險，火警發生原因尚待警消調查中。 市消防局表示，這棟2層樓的鐵皮屋是在今天凌晨3點傳出，新竹市消防局立即動員救災車輛15車、警消49人、義消32人前往救，燃燒面積約20坪。 而火災傳出時，獨居在鐵皮屋內的90歲老翁已被熱心民眾救出並沖水休息，意識清楚。 (中時 ) #鐵皮屋 #火警 #新竹市 #獨居 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 網傳竹新竹空軍有確診案例 警方循線逮5人 12:312020/02/21 社會 守護校園 林智堅宣示5大防疫守則 01:552020/02/22 地方新聞 他傳暗號「蜜汁香鵝」 邀人妻鐵皮屋嚐38.5度快感 11:412020/02/22 社會 苑裡水坡里垃圾場傳火警 冒濃煙大火 15:012020/02/22 社會 台中便當店起火 一員工嗆傷送醫 21:022020/02/22 社會 送醫篩檢如履薄冰 保密到家 04:102020/02/23 國際大事 疑酒後縱火 一男傷重送醫 05:012020/02/23 社會 台灣燈會落幕 明年風城見 04:102020/02/24 地方新聞 《產業》2020台灣燈會閉幕，明年新竹市接棒 08:012020/02/24 財經 新北板橋暗夜惡火 兄遭燒死、弟昏迷 02:302020/02/25 社會 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 台74線重大車禍 遭遊覽車聯結車夾扁 母無生命跡象2童送醫 - 社會 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 台74線「夾殺」車禍 母死2童救出嚎啕大哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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