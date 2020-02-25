大陸演藝圈日前盛傳黃曉明搭上24歲女星哈妮克孜，激得黃曉明和哈妮克孜轉發聲明，親上火線駁斥謠言，而這位哈妮克孜其實是個大美女，來自新疆的她，在2018年以表演舞蹈《一夢敦煌》爆紅，還被受封是「4千年一遇美女中的美女」。

哈妮克孜以舞蹈《一夢敦煌》嶄露頭角。（圖／取材自湖南衛視天天云時間微博）

哈妮克孜來自新疆烏魯木齊，維吾爾族的她擁深邃的精緻五官，哈妮克孜接著在2018年加入綜藝節目《國風美少年》中，以一支《一夢敦煌》舞蹈爆紅，當時哈妮克孜身穿民俗舞蹈服飾、頭戴遮臉的珠簾面罩，哈妮克孜一個扭腰擺臀的動作絕美，加上她一雙電眼，舉手投足超撩人。

哈妮克孜是新疆美女代表。（圖／取材自哈妮克孜微博）

哈妮克孜成功以舞蹈《一夢敦煌》嶄露頭角，還被受封是「4千年一遇美女中的美女」，雖然哈妮克孜目前尚未有代表作，不過來自新疆的她還以高顏值打敗迪麗熱巴、古力娜扎等同樣來自新疆的女神級藝人。

但沒料想到的是，哈妮克孜近日接連被傳搭上黃曉明和公司老闆、也就是男星陳赫關係親密，對此，黃曉明發聲撇謠言，而哈妮克孜日前也上火線駁斥緋聞，並強調：「請別有用心的人停止造謠，我也不會再做任何回應。」

(中時電子報)