◎南韓疫情升溫 華航退改票免手續費

南韓因新冠肺炎確診案例暴增，中央流行疫情指揮中心昨宣布，24日起將旅遊警示提升至第3級警告，民眾非必要勿前往旅遊。華航集團表示，旅客持有華航、華信2月24日前開立，且旅遊期間為4月30日以前往返韓國的機票，可申請退、改票免手續費。

◎校園開學防疫作戰 體溫感測儀發揮大功用

開學日來臨，各校防疫戰戰兢兢，進校門量體溫更是各校必備的防疫措施，高雄市部分學校用新進的紅外線體溫感測儀替師生及家長測量體溫，避免大家在校門口擠成一團，造成交通壅塞，開學首日啟用，使用狀況良好。

◎傅崐萁黨籍案生變後 明續開中常會

國民黨上周三的中常會因無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案在中央考紀會流會等因素而停開，儘管傅案尚未「解套」，但黨中央已發出明天中常會的開會通知。雖然明天的議程並未列入傅案，預料該案將成為會中討論焦點；這也是傅崐萁恢復黨籍案生變後，首場國民黨中常會。

◎林子偉立功 熱身賽連兩戰敲安

紅襪「海嘯哥」林子偉25日再度先發上場，對戰光芒守備三壘，3打數1支安打，還有雙殺守備。加上前一場的2支1，目前兩場累積2安打、打擊率0.400。去年若不是他突然受傷，原本有更多機會在大聯盟表現。

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(中時電子報)