為鼓勵國民終身學習意願，教育部推動非正規教育課程認證，對於原住民、身心障礙者、低收入戶、新住民及未完成國民義務教育且年滿55歲者，只要修習非正規教育認證課程，都能享有40％到100％的學費補助，但每年每人補助費用不得超過6000元。

教育部自2006年起辦理非正規教育課程認證，截至去年12月止，通過認證機構數計有693個、通過認證課程數計有2000門、通過認證學分數計有4675.5個。

教育部表示，民眾修習非正規教育課程，可作為入學採認、學分抵免或升遷考核的參考。舉例來說，年滿22歲修習經認可非正規教育課程累積達40學分以上者，即具有報考大學同等學力資格，如不報考大學，也可作為學分抵免或升遷考核的參考。

另為了替學習者學習權益把關，通過認可的非正規教育課程，其內容皆相當於專科學校副學士班及大學學士班開設的人文、藝術、社會或科技領域課程水準，以確保認證課程的品質。

此外，對於原住民、身心障礙者、低收入戶、新住民及未完成國民義務教育且年滿55歲者，修習經教育部認證的非正規教育課程，可申請學費補助。舉例來說，原住民或低收入戶修習非正規教育課程，學費全由教育部補助；輕度身心障礙補助40％、新住民補助50％。

教育部提醒申請補助者需填具申請書，檢附學分證明書、繳費收據及相關證明文件，由終身學習機構初審彙總，於每年3月15日前向地方政府教育局(處)提出，後續經地方政府教育局(處)複審後，於4月30前檢據向教育部請款即可。

非正規教育課程相關認證清冊請至「非正規教育課程認證機構-國立台灣師範大學」網站(http：／／www.nepac.org.tw)及「非正規教育課程認證機構-國立空中大學」網站http：／／lldc.nou.edu.tw／part_3_7.php)查詢。

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