曾子余近日錄阿達主持的狼谷競技台節目《Ｇame什麼東西》，與電競美女們演短劇、玩遊戲。短劇中，曾子余竟自曝劈腿4女，承認自己是花心渣男，還承認最愛小優，慘遭阿達痛罵。

短劇中，曾子余先是殷勤幫人氣實況主大魚泡泡麵跟陳瑀希（小茉莉）打招呼，接著又接送樓心潼、小優回家，還幫女孩們修電腦，讓阿達好奇問他跟這群正妹的關係，沒想到曾子余竟說這4個女生都是他的女朋友，還意外自曝：「我承認自己非常花心，但我對每一個人都是認真的。」

曾子余（左）在短劇中，自爆小優（右）是他的最愛。（狼谷競技台提供）

曾子余甚至稱小優是最愛，「我們兩個心靈相通，什麼都可以聊，一定會變成一輩子的伴侶。」結果在阿達調查後發現，這一切都是曾子余自作多情，大家只是把他當成工具人而已，阿達還說出重話：「你不要再自作多情了，根本就只是一隻單身狗！」知道實情的曾子余，當場崩潰大喊：「我不想聽！這不是真的！你們嚇不倒我的。」讓正妹們也忍不住大翻白眼。

演完短劇後，曾子余跟大家一起開箱玩《Toasterball》，不只情緒超投入，玩到激動處還忘情大叫：「這好玩耶！」、「我跳不回去了啦！」瞬間從短劇中的花心男變成愛打電玩的大男孩。

(中時 )