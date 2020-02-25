每年春天，台灣有不少廟宇都會舉報遶境活動，吸引大批信眾聚集祈求平安，但今年受到新冠肺炎疫情影響，不少如大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等廟宇是否該維持原訂計畫，展開繞境進香活動，引發外界議論。

據了解，位於台南市北區的台疆祖廟大觀音亭，每年於觀音佛祖聖誕、成道和出家日，都會舉辦超過3千人參加的平安宴。而今年的佛祖聖誕日為農曆2月19日（國曆3月12日），依往例都會擲筊請示，結果今年竟一直「擲嘸杯」遲遲得不到佛祖同意，進一步詢問佛祖之後，居然指示今年取消舉辦聖誕平安宴，讓在場人員很驚訝，而活動也確定取消。

松山慈祐宮為防範新冠肺炎疫情擴大，今年北港赴會活動取消。（圖／翻攝臉書）

另外像是台東縣關山天后宮、嘉義新港奉天宮，過去都是挑2個日子，請示媽祖後，才會決定會香日期。但今年可能神明考量到疫情嚴峻，也是「擲嘸杯」，廟方所請示的日期都沒獲得批准，所以廟方決定活動暫緩，待疫情緩和後再向媽祖請示會香時間。

至於台北市松山慈祐宮，為防範新冠肺炎疫情擴大，也發出公告指出，經過請示媽祖後，今年北港赴會活動取消，已報名者可持收據和證件全額退費。

彰化南瑤宮也針對新冠肺炎疫情，在進香行程方面做出調整。（圖／翻攝臉書）

而彰化縣南瑤宮方面，原本規畫3月21日，徒步到雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉南港村一帶進香，但今年為防止信徒聚集造成疫情擴散，向媽祖稟告局勢後，決定把7天6夜的行程，縮短成2天1夜。

至於苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，則是照常到北港朝天宮進香，如期在3月24日凌晨出發；桃園市龍德宮也是照常舉行8天7夜的南巡遶境活動。大甲鎮瀾宮目前也是規畫3月19日，將如期舉行9天8夜的遶境行程。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，因為進香活動多數在室外，目前決定照常舉行，除非「封城就不辦遶境」。

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(中時電子報)